Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara güven sağlaması amacıyla ekonomi ve yargı sisteminde de bir dizi reform paketinin de yolda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yönetimlerindeki değişiklik sonrası çok önemli ekonomi ve yargı sistemine ilişkin mesajlar verdi.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, gereken adımları hızla ve kararlılıkla atarak 2023 hedeflerimize ulaşacağız diyen Erdoğan, "Ekonomide zorluklar ve sıkıntılar var. Ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artıran ciddi başarılara da işaret ediyor." dedi.

REFORM PAKETİ YOLDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimine tam destek verirken, atılacak adımları da sıraladı.

Erdoğan, diğer yandan yatırımcılara güven sağlaması amacıyla yargı sisteminde de bir dizi reform paketinin de yolda olduğunu belirtterek şu açıklamaları yaptı;

"SON BİR YILDIR YENİ REFORMU HAYATA GEÇİRİYORUZ"

"Hükümete geldiğimizden beri demokrasi ve kalkınma merkezli bir anlayışla ülkemizi güçlendirme amacının arkasında bu gerçek yatıyor. Son 1 yıldır yeni reformu hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve hukukta reform mesajları ViDEO



"ÜLKEMİZİ YENİ DÖNEME HAZIRLIYORUZ"

Yaptığımız her reform yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için yeni adımlar atacağız. Yapısal reformların içindeyiz. Ülkemiz yatırım hukuku standartlarına sahiptir.

Hukuk sistemimizin taraflarıyla, ekonominin tüm temsilcilerinin istişareleri ile ortaya çıkacak ihtiyaçları süratle hayata geçirerek ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız. Yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceğiz. "