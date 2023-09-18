Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi yorumu: 2024’e çok farklı gireceğiz Concordia Zirvesi kapsamında ABD'li iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun bedelini tüm dünya ile birlikte ödemeye devam ettiklerini, 2024'ün ise çok farklı olacağını söyledi.

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AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York’ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



ABD ile ilişkilerimizin artmasını bekliyoruz

ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık. Bölgemizdeki her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz.

"Salgın döneminde dünyanın birçok ülkesine destek verdik"

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Türkiye Irak Kalkınma Projesi

Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.

Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli. Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli.

Önemli bir NATO ülkesiyiz

Türkiye önemli bir NATO ülkesi. Biz üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz.

Türkiye'deki mültecilerin durumu

Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Mültecilere bakışımız çok farklı. Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşünü teşvik ediyoruz. 600 bine yaklaşan sayıya kalıcı konutların bitmesiyle 1 milyon kişi eklenecek."

Fas ve Libya'daki doğal afetler

Fas ve Libya'daki felekatler nedeniyle ekiplerimizi hazırladık. Fas'tan bir dönüş alamadık ama Libya'ya ekipler gitti.

"2024'e çok farklı bir ekonomiyle gireceğiz"