İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun megakent için çalışmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sel oluyor, bu Belediye Başkanı ne iş yapar? Ya bir asfalt dök arkadaş…" dedi.

Bugün İstanbul ve İstanbullu için önemli bir gün...

Uzun zamandır beklenen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı nihayet açıldı...

Açılış için yapılan törene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

İmamoğlu'na büyük tepki

Geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, megakentteki kirliliğe dikkat çekti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi, veriştirdi.

“İBB'nin belediye başkanı nerede?” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“İstanbul'un belediye başkanı Bodrum'da”

“İstanbul'un meselesi bizim meselemizdir. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da olup gözü başka yerde olanların eksikliğini de biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor, bakanlarımızla, kurumlarımızla bizzat olaya yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da... Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da, yeri geliyor bakıyorsunuz Denizli'de, yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da...

"Ben de bir köşesinden tutayım, yok"

Niye? Bir yerde olay mı var, sel mi var, afet mi var? Tabii ki burada Erdoğan bütün arkadaşlarıyla müdahale edecek. Devlet yönetmek, bakkal dükkanı yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Ama benim önceki belediye başkanlarım bir hastane yaptığım zaman hemen bizimle beraber yol yapımına girerlerdi. Şimdi bu mevcut belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu), ben de bir köşesinden tutayım, yok böyle bir derdi... Göreve geldiğinden beri her taraf çukur. ,Şu anki İBB Belediye Başkanı'nın bir işin ucundan tutmak gibi bir derdi yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar ViDEO



“Ya bir asfalt dök”

Ya bir asfalt bir şey dök, şu yolları bir düzenli görelim. Arkaday ben İstanbulluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm, 4,5 sene de belediye başkanlığı yaptım. Nerede, neyin, nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor; bu Belediye Başkanı ne iş yapar? İşte şimdi Haziran geliyor. Haziran'da bunların topuna gereken dersi benim İstanbullum verecektir. Fakat görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor, milletimizi mağdur etmiyor. Her alanda İstanbul'u koruyor, kolluyor, kendi haline terk etmiyor. Çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Bizim derdimiz siyaset, makam ve makam değildir. Bizim tek gayemiz bu ülkeye, bu şehre, bu millete hizmet etmektir.”





“CHP demek çöp demektir”

CHP’yi de hedefine alan Cumhurbaşkanı, “Caddeleri ve sokakları çukurdan geçilmeyen, suları akmayan, insanları patlayan çöp dağları altında ölen; 39 tane kardeşimiz o çöp dağlarının altında öldü. Kim vardı İBB'nin başında? CHP vardı. CHP demek çöp demektir.

CHP demek çukur demektir, çamur demektir. Ve biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Bu kötü tabloda Bismillah deyip hemen harekete geçti. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık0, koşturduk ve ter çöktük. Hiçbir zaman bahane arama kolaycılığına tevessül etmedik.” diye konuştu.