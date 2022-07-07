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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki hastanede saldırı sonucu vefat eden Karakaya'nın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
    • 07.07.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 14:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye

    Konya Yunak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karaya (47), güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürüldü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise görevi başında silahlı saldırıya uğrayak vefat eden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziyelerini iletti.

    Acılı aile ile telefonda görüştü

    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

    "Sağlık çalışanlarına şiddetin cezası en güçlü şekilde artacak"

    Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ekrem Karakaya nın ailesine taziye #1


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