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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Elif' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından sağ olarak çıkarılan minik Elif için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 18:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Elif' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 65 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Elif bebek ile ilgili paylaşımda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden Elif'in görüntülerini paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"

    Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Elif paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Elif paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Elif paylaşımı #3

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