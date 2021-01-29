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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk açıklaması

    Erdoğan "Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. Çok çalışıyorum diyor. Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor." ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 29.01.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 14:49
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    Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile yapılan iş görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

    "ÇOK ÇALIŞIYORUM DİYOR, ÇOK ÇALIŞINCA DA ÇOK KAZANIYORUM DİYOR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

    "Elon Musk'la daha önce Külliye'de bir görüşmemiz olmuştu. Uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda biliyorsunuz, onlarla müşterek bir çalışma yaptık. Bu çalışmada Türksat 4'ü gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz.

    Bu konuda da bizim Elon Musk'la ortak çalışma durumumuz söz konusu. Bunun yanında da müşterek neler yapabiliriz beraber. Bu konuda da ben de bir arkadaşımızı görevlendirdim. Elon Musk'la sürekli irtibat halinde olacaklar. Ne yapabiliriz bunu konuştuk.

    Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. Çok çalışıyorum diyor. 'Çok çalışınca da çok kazanıyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELECEK...

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