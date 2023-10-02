Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşına zam açıklaması TBMM açılış töreni sonrası Meclis'ten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeref Holü'nde kendisine yöneltilen 'Emeklilere yıl başından önce bir zam olacak mı?' sorusuna, "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dün gerçekleşti.

Törenle açılan Meclis'te açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Genel Kurul'a hitap etti

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarak Genel Kurul'a hitap etti.

Burada terörden enflasyona önemli mesajlar veren Erdoğan, ardından Meclis'ten ayrıldı.

Emeklilere zam soruldu

Çıkışta ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sorulardan biri de emekliye zam müjdesi oldu.

Yıl sonunu işaret etti

Emekli aylıklarına yıl başından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu ise “İnşallah” şeklinde yanıtladı.

Emeklilerin gözü Meclis'te

2023'ün ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 400 lira olması ve en düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi üzerine gözler, emekli aylığı zamlarına çevrildi.

Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik zammın da 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı olanlara yansımamasının ardından birçok emeklinin ek zam beklentisi başladı.

Bu konuda yapılan açıklamalarda tarih ve rakamlar belirsizliğini korusa da uzmanlar, eldeki verilere göre tahminlerini yürütmeye başladı.

Buna göre, emekli maaşlarına yapılması planlanan zam için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yapılacak çalışmalara çevrildi.