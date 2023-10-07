Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli memurlara müjde! İlk kabineden sonra açıklayacağız... Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memurlara yeni müjdenin ilk kabine toplantısından sonra açıklanacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti coşkusu yaşanıyor.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi için on binlerce kişi Ankara'ya akın etti.

Hummalı hazırlıklar sona ererken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile salona giriş yaptı.

Partililerin heyecanlı bekleyişi sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başladı.

Emekli memurlara yeni müjde

Yerel seçim ile ilgili mesajları ve dünya çapındaki krizleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjde vermeyi de es geçmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memurlara maaş zammı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

İlk Kabine toplantısından sonra açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kullandı;