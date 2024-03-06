AA & Ensonhaber

31 Mart yerel seçimlerine 25 gün kaldı.

Siyasi partilerin adayları ve liderleri, yurdun dört bir yanında seçmenlere vaatlerini ve projelerini anlatıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Ekonomide ve emeklilerin sıkıntılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletiyoruz"

Koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Avrupasından Amerikasına varıncaya kadar enflasyonu dizginlemek için çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam, ihracat boyutuyla ivme kavmı yaşamadan vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefe ulaşacağız. Nasıl daha önce tek haneli rakamlarda tuttuysak aynısını yine başaracağız. Elbette herşey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

"Biz, muhalefet gibi hayal taciri değiliz"

Sene başında her bir emeklimize 5 bin lira ödeme yaptık. SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emeklilerimiz ücretlerinde 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük aylığı 10 bin liraya çıkardık. İlk kez bizim uyguladığımız emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Sadece bu iyileştirmeler için ilave kaynak 300 milyar lirayı buldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe, devletimizin gelirleri artıkça inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimizin şunu bilmesini isterim; biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Boş söz veremeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk, hasbi ve harbi davrandık. Vatandaşımız da gönül diliyle, açık yüreklilikle konuştuk. Elele verecek ve sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah'ın izniyle kolaydır.