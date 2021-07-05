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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vatandaşların maaş ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacağını açıkladı.
    • AA
    • 05.07.2021 - 19:48
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 20:20
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

    Toplantıda alınan kararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Cumhurbaşkanı, emekli vatandaşlarımızı sevindirecek bir haber verdi.

    EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ

    Erdoğan, emeklilerin temmuz maaşları ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatacağını duyurdu.

    KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE HESAPLAR DOLACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Emeklilerimizin Temmuz maaşlarını ve Bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi VİDEO

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi #2

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