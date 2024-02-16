Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: İkramiye 3 bin TL oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi il il ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, emeklilere de bir müjde verdi.

Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

Erdoğan şöyle konuştu:

Emeklilerimize bayram ikramiyelerinde bütçeyi zorlama pahasına bir artış yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.

Emeklilere ikramiye uygulaması

2018'de bin TL ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2 bin TL'ye çıkartılmıştı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı'nın müjdesiyle ikramiyeler 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı.

İkramiyeler, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.