Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 'seyyanen zam' açıklaması Emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bin lira maaşın yeterli olmadığını ve seyyanen zammın yol açtığı adaletsizliklerin de farkında olduklarını ifade etti. Erdoğan, emeklilere gereken yapılacak mesajını verdi.

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ensonhaber.com

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında duyurulan 6 aylık enflasyon oranındaki yüzde 37,57'lik artış, 11,68 puanlık performans payı eklenerek yüzde 49,25'e çıkarıldı.

Bu sayede memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu.

Ocak ayında emeklilere yansıtılan yüzde 37,57'lik artış yanı, 11,68 puanlık fark ve 10 bin liralık taban maaşa kaydedilen şubat ayı başındaki emeklilerin hesaplarına aktarıldı.

Emeklilerden seyyanen zam talebi

Yapılan artış sonrası milyonlarca emekli 'seyyanen zam' taleplerini dile getirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kütahya'da vatandaşla buluştu.

Maliyet hesabı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, emekli konusuna değindi ve tek tek maliyet hesabı anlattı.

"10 bin lira maaş yeterli değil"

Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli değil." dedi.

Muhalefete tepki gösterdi

Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyanen zam açıklamalarına da "Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz." sözleriyle tepki gösterdi.

"Seyyanen artışların yol açtığı adaletsizliğin farkındayız"

Seyyanen artışların yol açtığı adaletsizliklerin farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" dedi.

"Tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli değil. Peki, emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor.

"Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır"