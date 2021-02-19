Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emin Saraç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından hadis alimi Muhammed Emin Saraç için başsağlığı mesajı yayınladı.

Uzun yıllar öğrenci yetiştiren, Hadis ilmi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Muhammed Emin Saraç, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından vefat eden Emin Saraç için taziye mesajı paylaştı.

"MUHTEREM HOCAMISIN MEKANI CENNET OLSUN"

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.