Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aylık tüketim üzerinden bakıldığında Avrupa’da vatandaşlarına en düşük elektrik tüketimi sunan 3. ülke olduğunu söyleyerek diğer ülkelerle kıyasladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde enerji fiyatları tartışmaları vardı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bugün enerji konusunda elektrik yokluğunu değil de fiyatları tartışabilmesinin, kapasitenin 32 bin megavattan 100 bin megavata çıkarılması sayesinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatları mukayesesi VİDEO

"ENERJİ FİYATLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum.

"EN UYGUN 3. ÜLKEYİZ"

Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir.

Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 eurodur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.

"DOĞALGAZDA EN UCUZ ÜLKEYİZ"

Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 evroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.

Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.

Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir."