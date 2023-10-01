Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hayat pahalılığını ortadan kaldıracağız

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılış töreninde vekillere hitap etti.

Ekonomi mesajı

Konuşmasında gündeme dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik net ifadeler kullandı.

"Enflasyonla mücadelemiz sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığını bitirmekte kararlıyız. Enflasyonla mücadelemiz sürecek" dedi.

"Türkiye olarak biz de bu olumsuzluklardan etkileniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Salgın krizini en az hasarla atlattık. Rusya Ukrayna savaşının küresel ekonominin dengelerini bozan sonuçları farklı tezahür ile devam ediyor. Gıdadan enerjiye, ticaretten istihdama kadar her alanda sıkıntı yaşanıyor. Dünya genelinde enflasyon son 60 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kimse önünü net bir şekilde göremiyor. Türkiye olarak biz de bu olumsuzluklardan etkileniyoruz. Önümüzdeki dönemdeki tehditleri dikkate alan politikaya yöneliyoruz. Ülkemizi büyütme stratejimiz ekonomi politikamızın omurgası olmaya devam ediyor.