Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneye indireceğiz NATO Liderler Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tek haneye indireceklerinin altını çizdi. Erdoğan ayrıca, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelecek yatırımlarla ilgili de önemli mesajlar verdi.

ensonhaber.com

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Baş döndüren bir diplomasi trafiğine sahne olan zirvede liderler, peş peşe görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki savaş, İsveç'in NATO'ya kabulü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişiyle ilgili meselelerin ön planda olduğu zirvenin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ekonomide atılan adımlara ilişkin konuştu.

Ekonomi kurmaylarının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretleriyle ilgili dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerden gelecek yatırımlara değindi.

"Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazırız"

Erdoğan, "Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki ‘Nasıl olsa çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.’ Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan’a, Katar’a geçeceğiz ve umutluyum. Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan’da, Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak." şeklinde konuştu.

Vatandaşların müsterih olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işinin ehli kadrolarla enflasyonun yeniden tek haneye indirileceğini belirtti.

Enflasyonla ilgili net konuştu

Merkez Bankası dolar rezervlerinin arttığını da söyleyen Erdoğan, "Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor. Ekonomi programımızı, belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda tavizsiz uygulayacağız." dedi.

Vatandaşların refahı için gerekli adımların atılacağının da altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli tüm altyapı, üstyapı çalışmalarını yaptıktan sonra düşme eğilimindeki enflasyon da kendi seyrinde tek haneye düşecektir. İnanıyorum ki tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde. Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye’yi büyütecek adımları attık, atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık.

Merkez Bankası'nın dolar rezervindeki artışa dikkat çekti

26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu 1 aylık dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor. Ekonomi programımızı, belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda tavizsiz uygulayacağız. Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz.

"Tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz"