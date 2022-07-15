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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon vurgusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon vurgusu

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon sorunundan çıkan ilk ülkelerin başında geleceğiz" dedi.
    • 15.07.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 11:41
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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain girişimi, 6 yıl önce bugün gerçekleşmişti.

    Gerçekleştirilen girişim, halkın ve güvenlik güçlerinin direnişiyle başarısız sonuçlanırken 15 Temmuz günü 251 kişi şehit oldu.

    O günden itibaren Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlan 15 Temmuz'un seneidevriyesinde siyasilerden günün anlam ve önemi kapsamlı mesajlar gelmeye başladı.

    Cumhurbaşkanı'ndan ekonomi vurgusu

    Video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik." ifadeleriyle günü özetlerken, ekonomiye yönelik bir açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon vurgusu VİDEO

    "Bu türbülanstan çıkan ilk ülkelerin başında geleceğiz"

    Enflasyonun son durumunu 15 Temmuz'un devamı olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli ifadeleri beraberinde getirdi.

    'Geride bırakacağız' sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız" şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan enflasyon vurgusu #1


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