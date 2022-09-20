Enflasyonun aşılmayacak bir tehlike olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüme oranını hatırlatarak yılbaşından sonra sıkıntıların çözüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için 3 gün önce ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak dış politika ve dünya gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, enflasyonun aşılamaz bir tehlike olmadığını söyledi.

"Enflasyon aşılamaz bir tehlike değil, şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakaladık"

"Ben ekonomistim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra ABD ve Avrupa'da boşalan market raflarını örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon yorumu: Aşılamaz bir tehlike değil ViDEO

"Türkiye, yüzde 7,6 ile dünyada en çok büyüyen ikinci ülke"

Yılbaşından sonra enflasyon sıkıntısının çözüme kavuşacağının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin yüzde 7,6 ile dünyada en çok büyüyen ikinci ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

"Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Örneğin şu anda yeni bir adım attık. O da şu, Tarım Kredi Kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor. Bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 7,6. Dünyada şu anda ikinci sıradayız büyümede. Bu da bir şeyi gösteriyor."