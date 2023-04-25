Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere müjde: Başvuru yapanların hepsi atanacak

ensonhaber.com

Seçim çalışmaları sürerken yeni müjdeler de gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.

Salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda bir müjdeyi daha duyurdu.

Erdoğan, bu sırada başvuruda bulunan tüm engelli öğretmenlerin atamasının yapılmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini paylaştı.

Bakan Özer müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

Engelli öğretmen atamasına 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm öğretmenlerimizi de atayacağız.