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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engin Altay hakkında suç duyurusu

    Altay'ın küstah sözlerinden sonra Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.04.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engin Altay hakkında suç duyurusu

    CHP'li Engin Altay, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadelere imza attı.

    Erdoğan ile Menderes'i karşılaştıran Altay, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e." dedi.

    "BİZ BU YOLA KEFENİMİZİ GİYEREK ÇIKTIK"

    Altay'ın sözleri büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği, ölümü korkutmaktır ve bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

    ALTAY HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Ayrıca Erdoğan, katıldığı televizyon programında tehdit içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Engin Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Engin Altay: Umarım Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin ViDEO

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