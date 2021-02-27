Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erbakan'ın vefatına ilişkin mesaj

Vefatının üzerinden 10 yıl geçen merhum Başbakan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anıldı.

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden bugün 10 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 10'uncu yılında Necmettin Erbakan'ı andı.

Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın 'mücadeleyle geçen ömrünü' ön plana çıkaran bir mesaj aktardı.

"HOCAMIZI HÜRMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadeleri, Erbakan'ın fotoğrafıyla birlikte yer aldı.