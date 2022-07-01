Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: Senin başında da saç kalmadı ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: Senin başında da saç kalmadı ya

Yanında oturan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin başında da saç kalmadı ya" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

Açıklamaların yapılmasından hemen önce yanında oturan Atalay'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güldüren anlara neden oldu.

"Senin başında da saç kalmadı ya"

Atalay'a, "Senin başında da saç kalmadı ya" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan kahkaha atarken, Atalay ise elini başına götürerek kontrol etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: Senin başında da saç kalmadı ya VİDEO

