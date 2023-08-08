Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkin Koray için başsağlığı paylaşımı

AA & Ensonhaber
Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.
Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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