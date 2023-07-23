Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum." dedi.

"Vatan bir bütündür parçalanamaz" kararının alındığı Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi için mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümüyle ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.