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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşmeye yeşil ışık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşmeye yeşil ışık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin 'Beşar Esad ile görüşecek misiniz?' sorusuna, "Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:00
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı için kameraların karşısına geçti.

    Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti saflarına geçen isimlere parti rozetlerini taktı.

    Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Erdoğan, ''Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olur mu?'' sorusuna ''Olabilir.'' yanıtını verdi.

    Esad ile görüşme olabilir: Siyasette dargınlık olmaz

    Olası görüşmenin zamanı da sorulan Cumhurbaşkanı "Tarih verilir mi?" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

    Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşmeye yeşil ışık ViDEO

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Esad ile görüşmeye yeşil ışık #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Esad ile görüşmeye yeşil ışık #2


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