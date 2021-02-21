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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 17:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden ilahiyat profesörü Muhammet Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

    BELEDİYEDEKİ ZİYARET SÜRÜYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti. Oktay bir süre sonra belediyeden ayrılırken, Erdoğan'ın belediyedeki ziyareti sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Esenler Belediyesi ne ziyaret #1

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