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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.