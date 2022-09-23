Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan eskir takasına ilişkin, "Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir takasına ilişkin, "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi.

"Fakir ve az gelişmiş ülkelere gübre ulaşmalı"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız adımda Tahıl Koridoru meselesi ardından da esir takası ile ilgili süreç devam ediyor.

Tahıl Koridoru'ndan 4 milyon tonu aşan gidişler oldu. Hala da devam ediyor.

Burada bizim şu andaki önemli adımlarımızdan birisi Rusya tarafından gelecek olan tahıllar. Şu an gelenler Ukrayna. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi anlamda rahatlatacaktır.

Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bizim misafirimiz ve bizim kontrolümüzde. Bir tanesi de özellikle Putin'in üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esir takası açıklaması VİDEO



Ekonomi toplantısına ilişkin açıklama

Öte yandan ekonomi yönetimi toplantısına ilişkin soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Farklı sorularla teveccühlerini gösterdiler"

Geçtiğimiz günlerde diplomasi temaslarında bulunmak adına ABD'ye giden Erdoğan, burada New York'taki Central Park'ta yürüyüş yapmıştı.

Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, gençlerle ve çiftlerle uzun süre sohbet etmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

O anlara ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostlar, hepsi hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi mutlu etti, demek ki dünyada sevenlerimiz var." ifadelerini kullandı.