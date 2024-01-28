Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehir'de şehit ailesine ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün programlarını Eskişehir'de sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Eskişehir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Şehit ailesine ziyaret

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir temasları kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in Eskişehir'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehitler için dua okundu

Erdoğan’ın, şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin’e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.

Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

Erdoğan’ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)