Erdoğan, 3 ay boyunca esnafa büyükşehirlerde 750 diğerlerinde ise 500 liralık kira desteği sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, merakla beklenen koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa sağlanacağını duyurduğu kira desteğini açıkladı.

Alınan tedbirlerin toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alındığını, kısıtlamaların olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı, "Milletimizin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli görevdir.

YÜZDE 10 STOPAJ, 1 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Öncelikle bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE 750 DİĞERLERİNDE 500 TL KİRA DESTEĞİ

Kira desteğinde basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.

Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek açıklaması VİDEO