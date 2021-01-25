Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi müjdesi

Halkbank tarafından, esnaf ve sanatkarlara verilen faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorluk çeken esnafa da müjdeyi verdi.

Esnaf için önümüzdeki Kabine toplantısında yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini geçtiğimiz günlerde veren Erdoğan'ın, bugün konu ile ilgili ilk tedbiri kredi borçları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

"Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun."

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