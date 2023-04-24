Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik vergi muafiyet kapsamını genişleterek, esnafın ticari araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi Gemliklilerle bir araya geldi.

Toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, gündeme ilişkin birçok konuya değindi.

Erdoğan, konuşmasında esnafa da bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce esnafa sağlanan vergi muafiyetinin genişletilerek pazar esvafının ve ticari araç sahiplerinin de buna dahil edildiğini duyurdu.

Evde üretim yapıp internette satanlara muafiyet geliyor

Erdoğan şöyle konuştu:

"Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz.

Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık.

Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

Pazarcı esnafına da muafiyet

Bu yıl basit usule tabi olm hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.

Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehirimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ticari araç değişiminde ÖTV muafiyeti

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şeklide:

"Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir"

Biraz sonra Togg SIRO batarya fabrikasının temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizlerle kucaklaşmak hasret gidermek isterim. Ülkemizin yerli ve milli markası Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir.

Togg aynı zamanda tasarımı, yazılımı, temiz enerji çözümleri ile bir teknoloji hamlesidir. Temelii atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir.

"Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor.

Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız"

Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey.

(Karadeniz gazı) Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız.

Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız.

Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız.