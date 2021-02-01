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    Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz

    Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatan esnaflarla ilgili, "Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz" dedi.
    • AA
    • 01.02.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 21:17
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

    Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına yönelik esnetilen tedbirleri açıkladı.

    ERDOĞAN, ESNAFI DA UNUTMADI

    Erdoğan, vaka sayılarında gerçek düşüşün tam olarak yaşanmadığını belirterek esnaflara bir mesaj gönderdi.

    Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz VİDEO

    'VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞE GÖRE HAZIRLIK YAPIYORUZ' MESAJI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dükkanlarının ne zaman açılacağını bekleyen esnafa, "Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz" diyerek yakın zamanda bu alanda kısıtlamaların gevşetilebileceği mesajını verdi.

    Erdoğan dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz #1

    Erdoğan dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz #2

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