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Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz

Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatan esnaflarla ilgili, "Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz" dedi.