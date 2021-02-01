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- Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz
Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatan esnaflarla ilgili, "Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz" dedi.
- AA
- 01.02.2021 - 20:35
- Güncelleme : 01.02.2021 - 21:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına yönelik esnetilen tedbirleri açıkladı.
ERDOĞAN, ESNAFI DA UNUTMADI
Erdoğan, vaka sayılarında gerçek düşüşün tam olarak yaşanmadığını belirterek esnaflara bir mesaj gönderdi.
Erdoğan'dan esnaflara: Vaka sayısının düşüşüne göre hazırlık yapıyoruz VİDEO
'VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞE GÖRE HAZIRLIK YAPIYORUZ' MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dükkanlarının ne zaman açılacağını bekleyen esnafa, "Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz" diyerek yakın zamanda bu alanda kısıtlamaların gevşetilebileceği mesajını verdi.