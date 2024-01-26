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Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki F-16 düğümü çözülüyor.

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.

Üzerine düşeni yapan Türkiye, F-16 satmak için İsveç'in üyeliğinin kabul edilmesi şartını koyan ABD'yi beklemeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündemi değerlendirdi.

TBMM'den çıkan İsveç'e NATO vizesinden sonra gündeme gelen ABD'den f-16 alımı konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

Erdoğan, verilen sözler gereği Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını belirtirken ABD'nin kararını beklediklerini söyledi.

"Dışişleri Bakanım yakın takipte"

Erdoğan şöyle konuştu:

Parlamentomuz verilen söz üzere yaptığı oylamalarla Meclisimizden geçti. Dün itibarıyla bana geldi ben de imzaladım ve resmi gazetede yayınlandı.



Bir gün önce Biden da yazılı bir talimatla tüm meclise gönderdi onların da bir an önce meclislerinden çıkartma talebini onlara söyledi.



Onları bekliyoruz. Oradan gelecek netice bizler için F-16’ların gönderilme sürecin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım yakın takipte. Blinken ile bu süreci devam ettiriyor.



Bu arada attığımız adım, gerek Kanada gerek İsveç, Batı ülkelerine Türkiye’nin duruşunu göstermesi bakımından isabetli olmuştur. NATO için de güç kaynağı olmuştur yaklaşımını belirttiler.