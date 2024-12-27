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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.