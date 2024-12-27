Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını sürdürüyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Balıkesir oldu.
AİLELERİ ZİYARET ETTİ
Partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.
DUA OKUDU
Burada taziyelerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenleri için dua okudu.
ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
NE OLMUŞTU?
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
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