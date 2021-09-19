Fahiş fiyat artışlarına yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fahiş fiyat artışları ve emlak sektöründe kiraların artmasıyla öğrencilerin ev bulmakta zorlandığı, bu konuya yönelik atılacak adımların ne olacağı sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri kaydetti:

"Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması ViDEO



"1 MİLYONA YAKIN YATAK KAPASİTELİ YURTLARIMIZ VAR"

Yalnız şunu çok açık net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var.

Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık. Ve gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz 3 yataklı odalar olmak üzere gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Bu konuda da ben yurtlarımızla iftihar ediyorum.

"KARALAMA KAMPANYASINI SÜRDÜRÜYORLAR"

Tabi Bay Kemal’e kalırsa, ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı, ağacı yok ama yalan mı, bunda bol. Ve onunla beraber tabi hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ATILAN ADIMLAR HİÇBİR DÖNEMDE ATILMIŞ DEĞİL"

Ne yaparsa yapsın, kervan yürüyor. Ve yürüyeceğiz. Ve hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki 1 sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Ve gayet başarılı bir şekilde yürüyor.

"NEREDE NE VAR YERİNDE GEZEREK GÖRÜYORUZ"

Dün baktım sözcüsü yine bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ben daha 1 gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ney? Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok üzerinde. Fındıkta hakeza öyle. Bütün bunlar gerçekken adam çıkıyor yalanın daniskasını atıyor. Bütün şehirleri ben dolaşıyorum. Nerede ne var yerinde gezerek görüyoruz.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIĞI BURS 45 LİRACIKTI"

Biz göreve geldik, üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Şu anda 650 liraya çıktı. Nereden nereye geldik. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar. Bu noktaya geldi. Ama bunu görmek istemiyorlar ve görmeyecekler de. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Önce bunu sormak lazım.

"CHP DÖNEMİNDEN GELEN SORUNLARDI, BİZ KALDIRDIK"

Sizin dönemizin sorunu olan, üniversite öğrencilerinin eylem yaptığı o dönemleri biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı, biz kaldırdık.

"FİYAT FARKLILIKLARINI SÜRATLE KALDIRACAĞIZ"

Şu anda da bizim atacağımız adım şu: Özellikle burada Ticaret Bakanımın sorunu biraz yoğun olacak. Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle, marketlerdeki fiyat farklılıkları vs. üzerine üzerine giderek ciddi fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. Bunu inşallah ABD dönüşü işin üzerine kendim ilgilenmek suretiyle gideceğiz.”