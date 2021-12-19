Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep, enflasyon neticedir

Göreve geldikleri dönemde enflasyonu düşürmeyi başardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre içerisinde enflasyonu yeniden düşüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamlama konuşmasının ardından Afrikalı gençleri dinleyerek sorularını yanıtladı.

Türkiye’de eğitim gören Mali Cumhuriyeti vatandaşı bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin ekonomik mücadelesi ile ilgili soru yöneltti.

“ASGARİ ÜCRET, SON 50 YILIN EN ÖNEMLİ ARTIŞI”

Soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz asgari ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır.

Ayrıca gelir vergisi ve damga asgari ücretten soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması VİDEO

Faize karşı olduğunu bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir karar daha var. O da faizin özellikle yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar.

FAİZE KARŞI OLDUĞUMU HEP SÖYLEDİM

Ama ben de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar.

ENFLASYONU 4 PUANA KADAR İNDİRDİK, YİNE DÜŞÜRECEĞİZ

Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz.

"AMERİKA VE AVRUPA CİDDİ SIKINTI İÇERİSİNDE.."

Ama ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim.

Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içerisinde. Avrupa aynı şeklide ciddi bir sıkıntının içinde.

Türkiye’de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde.

FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR, BU DA BENİN TEZİMDİR

Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz.

İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak.

Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.” ifadelerini kullandı.

“BİZ ASLA SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİ BU ÜLKEDEN KOVAMAYIZ”

Gençlerin sorusu üzerine Türkiye’nin ırkçılık konusunda kesin bir duruşu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. İşte ‘İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz’ falan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz.

Irak’tan gelenlerle beraber bu 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü hepsi bizim misafirimiz. Bunlar kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara tabii kapılarımızı açtık ve ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi bu ülkede kovmayız, kovamayız.

Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. ‘Ne Arap’ın beyaza, ne beyazın Arap’a bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah’a olan yakınlaşmadadır.' Ölçü bu. Biz Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapmayız. Ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz.” dedi.

“AFRİKA ZULMÜN EN YOĞUN İŞLENDİĞİ YER”

Togolu bir gencin “Ülkelerimize döndüğümüzde dünyadaki küresel düzeni değiştirebilmek için ne yapmalıyız?” şeklindeki sorusuna da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel soruda da üzerinde durmamız gereken en önemli konu sizler ülkelerinize döndüğünüzde isterim ki oralarda her halde siyasete soyunursunuz.

Ve siyasete soyunduğunuz andan itibaren orada bir şeyi hedefe koyacaksınız. BM’de alınacak kararlarda. Şu andaki dünya adil mi. Şu andaki dünyada zulüm var. Hele hele Afrika zulmün en yoğun işlendiği yer.

“SİZİN VARLIKLARINIZI SOYDULAR”

Sizin ülkelerinizin Afrika fakir değil zengin. Ama bütün yeraltı zenginliklerini açık açık söyleyeceğim Avrupa ülkelerinden geliyorlar ve oralardan bütün fosforları, altınları, mücevherleri alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Size bırakıyorlar mı hayır. Yıllar yılı zengin Afrikalı maalesef fakirliğe mahkum edildi. Bunlar demek ki bu insanları bu şeklide soydular soğana çevirdiler.

Ondan sonra da dünyada saltanat sürüyorlar. Peki şimdi bunu aslına kim çevirecek. Siz çevireceksiniz. Döneceksiniz döndükten sonra da ‘biz yılların hesabını sormak için okuduk geldik, şimdi de bu hesabı soracağız’ diyeceksiniz. Demeniz lazım. Bu sizin hakkınız. Sizin varlıklarınızı soydular.

“DÜNYA DİYORUM 5’TEN BÜYÜKTÜR”

Dünya diyorum 5’ten büyüktür. Bunu beraber halletmemiz lazım. Niye BM’de 5 tane daimi üye var. 15 tane de geçici üyeler var. Peki bu 5 daimi üye ne derse onların dediği oluyor mu? İki dudağının arasında. O 15 geçici üyenin herhangi bir hükmü var mı, yok. Onları da aldatıyorlar.

Ben diyorum ki buradaki bütün genç kardeşlerim ülkelerine döndükten sonra ‘Biz artık geçici üye değil, biz de daimi üye olmalıyız’ diye bunun mücadelesini vermeleri lazım. Eğer vermezseniz bunlar daha çok Afrika ülkelerine gelip soyup soğana çevirirler.

Erdoğan’ın dediklerini bu 5 daimi üye kabul eder veya etmez. Biz üzerimize düşeni yapalım, onlar kabul etmesin.” diyerek yanıtladı.

NAZIM SANGARE VE PIERRE WEBO DA BULUŞMAYA KATILDI

Afrikalı gençlerle buluşma programına Başakşehir ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Pierre Webo ve Fenerbahçe ve Milli Takım’ın Afrika kökenli oyuncusu Nazım Sangare de katıldı.

Katılımcılara Türkiye deneyimlerini anlatan Webo, Paris Saint Germen maçında maruz kaldığı ırkçılık sonrası Türkiye’nin desteği için teşekkür etti.

Webo, ülkesi Kamerun ve tüm Afrika’da Türkiye’nin elçisi olmak istediğini sözlerine ekledi.