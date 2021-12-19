Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödül töreni düzenlendi.

Akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, İlim Yayma Ödülleri gecesinde Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı VİDEO

''SON 8 YILDA HER HADİSENİN BİR TARAFINDA EKONOMİ HEP VARDI''

Erdoğan, "Aslında son 8 yılda yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı. Gezi olayları sırasında ağaç bahanesiyle hedef alınan projelerimizi tüketmeyi, ekonomiyi çökertin kampanyalarını hatırlayın. O gün yine ekonomi demiyorlar mıydı? FETÖ ihanet çetesinin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar başlattığı tüm darbe girişimlerinde ekonomimizi sinsice kıskaca alma çabalarını hatırlayın. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz sınır ötesi harekatları engellemek için uluslararası alanda ekonomimize kur ve faiz üzerinden kurulan kumpasları hatırlayın. Ülkemizin diplomatik ve güvenlik hassasiyetlerini savunduğumuz için ekonomimizi mahvetmek amacıyla alenen savrulan tehditleri hatırlayın. Büyüme rakamlarımızla, üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla bütçe dengelerimizle tüm göstergeler ülkemiz bakımından küresel çapta bir başarıyı işaret ederken kurda yaşanan dalgalanmaları da bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor.





"NEYMİŞ EFENDİM FAİZLERİ DÜŞÜRÜYORMUŞUZ"

Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamları ile enflasyon rakamları arasındaki fark 10 katı bulmuşken, yaptıkları sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Amerika'ya bakın, Avrupa'ya bakın. Hepsinde durum bir felaket. Coğrafyamızdaki iki asırlık kavganın gerisinde ne varsa, bugünkü gelişmelerin gerisinde de o vardır. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan tarihindeki kalkınma hamlelerimizin önünün kesilmesinin sebebi neyse, bu gelişmelerin sebebi de aynıdır" şeklinde konuştu.