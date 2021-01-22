Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüksek faizle kalkınacağına inanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çaba sarf eden iş insanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası yeni fırsatların doğacağını söyledi.

ERDOĞAN'DAN YÜKSEK FAİZLE MÜCADELE MESAJI

İş insanlarından istihdam sözü alan Erdoğan, yüksek faizle mücadeleden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

"Dünyada şu an eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. Japonya'ya bakın. İsrail kendi içinde eksi faiz. Avrupa'ya gelin. Amerika, ha keza öyle." diyen Erdoğan, yüksek faizle mücadeleden vazgeçilmeyeceğini belirtti.

"YÜKSEK FAİZLE ÜLKEMİN KALKINACAĞINA İNANMIYORUM"

"Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim." sözleriyle açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı, "Ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum." dedi.

Erdoğan'ın, konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Dünyada şu an eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. Japonya'ya bakın. İsrail kendi içinde eksi faiz. Avrupa'ya gelin. Amerika, ha keza öyle. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum. Biz eğer yatırımı güçlendirirsek işsizlik diyoruz, istihdamı güçlendirirsek, üretimi, ihracatı artırırsak dışarıdan imkanlar gelsin, cari açığı da azaltmış, hatta bitirmiş olalım. Savunma sanayinde başarıyı getiren yönetişim modelini imalat sektörünün alt sektörlerinde de uygulayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz yorumu: Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum VİDEO

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