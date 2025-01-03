Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı

Arabesk müziğin öncü ve büyük isimlerinden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi..

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları yayınlandı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ferdi Tayfur için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı..

"MEKANI CENNET OLSUN"

Büyük üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.



Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Mekânı cennet olsun.