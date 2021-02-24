Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li vekiller için Meclis'e gönderilen fezlekeler için sürecin aynen işleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 33 dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e gelmesine ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da eller kalkar." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR..