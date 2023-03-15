Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Avrupa ülkeleri savunma seviyelerini artırdı.

Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Ancak bu başvuru Türkiye'nin vetosuna takıldı. Çünkü Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine verilen destekle bilinmekte.

İsveç'te yaşanan Kuran-ı Kerim yakma olaylarının ardından Finlandiya'nın durumu tartışılır hale geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

NATO üyeliği görüşülecek

17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

"Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verecek mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de grup toplantısının ardından basın mensuplarının "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"Verdiğimiz sözü tutacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusuna verdiği cevap şu şekilde: