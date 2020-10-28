Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Charlie Hebdo' dergisinin skandal karikatürüyle ilgili, "Sevgili Peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakaret içerikli karikatür paylaşımı yayınlayan 'Charlie Hebdo' dergisine tepki gösterdi.

"PEYGAMBERİME HAKARET EDEN NAMUSSUZLARLA..."

Erdoğan, tepkisini şu sözler ile dile getirdi:

İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber efendimize saygısızlığın özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Fransa'da çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin bi karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum.

İtibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, sevgili Peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yoktur. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz.





"KİN VE NEFRET BATAKLIĞINDA BOĞULUP GİDECEKLER"

Aile mefhumunu bir kenara koyarak bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken hala buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yer yok.

İslam ve Türkiye düşmanlarının girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Fransa ve Avrupa, Macron'un ve onunla aynı zihniyeti yaşayanların bu kısır, provokatif politikalarını hak etmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergisine tepki