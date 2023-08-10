Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbol kulüplerine afet konutu çağrısı

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin yaraları sarılıyor.

Bu kapsamda hem kentsel dönüşüm hem de afet konutları yapım süreçleri devam ediyor.

Bugün Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programa depremzedeler için 250 konutluk yardım yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Cumhurbaşkanı, Özbek'i bu konuda tebrik ederken diğer kulüplere de çağrıda bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Galatasaray Kulübü'nü bu ilk 250 konut adımı için tebrik ediyorum. Tabi Kayseri’yi bir tarafa koymak olmaz. Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe…



Onları da bekliyoruz. Hayırda yarış bu. Başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyle ise bunların bir kısmını ne yapalım? Buralara aktaralım. Kazalardan belalardan kurtulmak için bu bire bir ilaç..."