Petrol
92.7
-1.24%
Euro
19.3424
0.05%
Dolar
18.6056
0.09%
Altın
1.06
0.03%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
316.241
-1.66%
BTXN Coin
6.58
-7.06%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

    Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.
    • 17.11.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 00:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

    "Türkiye, G20'ye katkı sunmaya devam edecek"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Erdoğan paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı #2


    2023 Toyota Prius tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    2023 Toyota Prius tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı
    Dünya Kupası

    Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

    Görüş Bildir