Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

"Türkiye, G20'ye katkı sunmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı VİDEO