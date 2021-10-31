Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonrası değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Değerli basın mensupları kıymetli arkadaşlar sizleri en kalbi, duygularımla saygıyla selamlıyorum. 16'ncı G20 Liderler Zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. İnsanlar, gezegen ve ana refah çerçevesinde toplantılar gerçekleştirdik. Uluslararası gündeme katkıda bulunduk.

Dönem başkanlığı görevini icra eden İtalya'yı tebrik ediyorum. Şahsıma eşime ve heyetime karşı gösterdikleri nazik ev sahipliği için teşekkür ederim. Zirve oturumlarında küresel ekonomiye ilişkin son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdik. Küresel ekonomi 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz ciddi meydan okumalarla karşı karşıya.

Tedarik zincirinde meydana gelen olumsuz yansımalarını görüyoruz. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye küresel dalgalanmaları vatandaşına en az düzeyde yansıtan bir ülkedir. Destek ve teşvik paketleri ile halkımızın yanında olduk.

Zirve görüşmelerinde tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin önemini vurguladık. Serbest ve ayrımcı olmayan ticaret sistemine verdiğimiz önemi vurguladık. Siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olunmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar daha dikkatli ve adil davranılması konusunda herkese ibret olmalıdır.

Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G20 liderleriyle de paylaştık. Yerli aşımızı vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G20 liderleriyle de paylaştık.

Yerli aşımızı vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz haftalarda onayladık. Ülke olarak bu konuda iyi seviyede bulunuyoruz.

Yeşil Kalkınma devrimi ile inşallah bu alanda öncü bir rol izleyeceğiz. Eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya desteklerimizi sunacağız. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit konumda bulunmadığına dikkat çektik.

Gıda güvenliğini ön plana çıkardık. Salgının küresel ölçekte gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 10'dan fazlası 810 milyon insan yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. İçinde bulunduğumuz çağda hiç kimsenin banane başkasından deme şansı yoktur.

Göç krizinin hem insani boyutunu hem de yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz"



AYRINTILAR GELİYOR..