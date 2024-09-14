İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
GAZETECİLERE KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic’i uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili nedeniyle programı takip eden gazetecilere kandil simidi dağıttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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