İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

GAZETECİLERE KANDİL SİMİDİ DAĞITTI

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic’i uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili nedeniyle programı takip eden gazetecilere simidi dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör