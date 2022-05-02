Petrol
106.57
-0.53%
Euro
15.70
0.26%
Dolar
14.87
0.15%
Altın
901.25
-0.50%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
591.419
2.03%
BTXN Coin
17.33
-5.81%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere tatlı ikramı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere tatlı ikramı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı çıkışında sorularını yanıtladığı gazetecilerle bayramlaşarak tatlı ikramında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayıp bayramı kucakladı.

    Müslümanlar bayramı camilerde bayram namazlarıyla karşıladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayram namazını için Büyük Çamlıca Camisi'ndeydi.

    Erdoğan, namazın ardından camide yaptığı hitapta, cemaatin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

    Önce soruları yanıtladı sonra tatlı ikram etti

    Erdoğan daha sonra cami önünde gazetecilerle bayramlaşarak sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan gazetecilerle söyleşinin ardından ise tatlı ikramında bulundu.

    Basın mensuplarına tek tek tatlı uzattı. Cumhurbaşkanı gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere tatlı ikramı ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gazetecilere tatlı ikramı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gazetecilere tatlı ikramı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gazetecilere tatlı ikramı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan gazetecilere tatlı ikramı #4


    İlginizi Çekebilir

    Yetim Vakfı, Ramazan’da 200 bin yetime ulaştı
    Yaşam

    Yetim Vakfı, Ramazan’da 200 bin yetime ulaştı

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    İstanbul'da restoranda yemeği boğazına kaçan kadın müdahaleyle kurtarıldı
    3. Sayfa

    İstanbul'da restoranda yemeği boğazına kaçan kadın müdahaleyle kurtarıldı

    Görüş Bildir