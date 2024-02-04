Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantepli depremzedelere konutları teslim etti Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te deprem konutlarının teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördü" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Bugünkü durağı ise Gaziantep oldu.

İlk olarak Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ni yaptı.

Ardından ise Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde katıldı. Videokonferans yoluyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

"Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk"

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler.

"Toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık"

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor.

"Afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir"

Bunlar yaptıklarımızın bir kısmı. 10 bin 90'ı şehirde 608'i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir.

"Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı"

Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı bin 68'dir.

"104 milyar doları maliyeti bulan felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadık"

Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Türkiye en zor olanı alnın akı ile geride bırakmıştır. Sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettik. 104 milyar doları maliyeti bulan felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadık.

"Türkiye çok güçlü bir devlettir"

Yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sunuyoruz. Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları Allah'a havale ediyoruz. Biz canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı kutluyorum."