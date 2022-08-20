Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te 16 vatandaşın yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasına ilişkin, “Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı dedi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG), bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale etmek için gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada ikisi basın mensubu, 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "başsağlığı" mesajı paylaştı.

"Başımız sağ olsun"

Erdoğan, "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında; "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.