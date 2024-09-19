Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"TÜM KAHRAMANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.